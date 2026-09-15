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AGENDA · Quimperlé

Semaine internationale : Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult Quimperlé

lundi 9 novembre 2026 · Espace Benoîte Groult · Quimperlé

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Espace Benoîte Groult
Adresse
3 Avenue du Coat-Kaër
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Semaine internationale : Regards croisés sur le monde

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-09

La Ville et les associations partenaires célèbrent la diversité culturelle et vous offrent l’opportunité de découvrir et d’apprécier la richesse et la complexité de notre monde. Tout au long de la semaine, les différentes cultures se mélangeront au travers de nombreux ateliers et rendez-vous vivants, colorés, et variés qui participent à créer de la synergie et à favoriser les connexions, échanges, et partages.

Programme complet dévoilé début octobre.   .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Semaine internationale : Regards croisés sur le monde Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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