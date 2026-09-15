Semaine internationale : Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Semaine internationale : Regards croisés sur le monde

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-09

La Ville et les associations partenaires célèbrent la diversité culturelle et vous offrent l’opportunité de découvrir et d’apprécier la richesse et la complexité de notre monde. Tout au long de la semaine, les différentes cultures se mélangeront au travers de nombreux ateliers et rendez-vous vivants, colorés, et variés qui participent à créer de la synergie et à favoriser les connexions, échanges, et partages.

Programme complet dévoilé début octobre. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Semaine internationale : Regards croisés sur le monde Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS