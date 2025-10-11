Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards Place de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port
Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards Place de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 11 octobre 2025.
Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards
Place de la gare Médiathèque Garazi Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Atelier scientifique, ludique et participatif autour du climat et de l’océan. A partir de 7 ans. Sur inscription (places limitées). .
Place de la gare Médiathèque Garazi Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr
English : Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards
German : Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards
Italiano :
Espanol : Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards
L’événement Semaine Klima atelier Le climat fait des vagues avec l’association Les Petits Débrouillards Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque