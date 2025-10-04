Semaine Klima ATELIER participatif « Imagine demain » Toki-Toki Bidart
samedi 4 octobre 2025.
Semaine Klima ATELIER participatif « Imagine demain »
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Atelier participatif Création collective d’une fresque d’imaginaires écologiques.
Inscription à Toki-Toki au 0951298122 ou sur toki-toki.fr .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
