Semaine Klima ATELIER participatif « Imagine demain »

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Atelier participatif Création collective d’une fresque d’imaginaires écologiques.

Inscription à Toki-Toki au 0951298122 ou sur toki-toki.fr   .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22  toki-toki@bidart.fr

