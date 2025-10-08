Semaine Klima chantier en faveur de la biodiversité au lac de Borciriette Kolegioko biribilgunea Saint-Étienne-de-Baïgorry

Kolegioko biribilgunea D948 Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Le CPIE Pays Basque, en partenariat avec la commune de Baigorri, organise un chantier d’arrachage d’espèces exotiques envahissantes sur un site naturel remarquable du village. Ce chantier est ouvert à tous, grand public comme scolaires, et contribuera à préserver la biodiversité et les milieux naturels locaux.

13h30 accueil des participants et présentation du programme de l’après-midi

13h45 introduction sur les espèces exotiques envahissantes et leurs impacts sur la santé et la biodiversité. Présentation du site et du projet le concernant.

14h30 organisation du chantier (consignes, répartition sur l’espace) et début du chantier

16h30 fin du chantier et goûté proposé aux participants.

La taille du groupe étant limitée, les inscriptions sont obligatoires. Les enfants peuvent participer à partir de 10 ans, mais devront être accompagnés d’un adulte .

+33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

