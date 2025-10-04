Semaine Klima Contes basques racontés Source de Contresta Bidart

Semaine Klima Contes basques racontés Source de Contresta Bidart samedi 4 octobre 2025.

Semaine Klima Contes basques racontés

Source de Contresta Avenue Source Royale Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Contes et récits basques à venir écouter dans le cadre naturel de la source Contresta. Par Anna Lia Ratsimba

Inscription à Toki-Toki .

Source de Contresta Avenue Source Royale Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22

English : Semaine Klima Contes basques racontés

German : Semaine Klima Contes basques racontés

Italiano :

Espanol : Semaine Klima Contes basques racontés

L’événement Semaine Klima Contes basques racontés Bidart a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bidart