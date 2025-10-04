Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque Saint-Palais

Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque Saint-Palais samedi 4 octobre 2025.

Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

En ville et dans nos villages, la nature s’installe et évolue à nos côtés. Découvrons ces animaux et ces plantes parfaitement adaptés à l’environnement humain et urbain. Au départ de la médiathèque, à partir de 6 ans (bébés en poussettes ou porte bébés acceptés). Vêtements adaptés à prévoir. .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 cpie.pays.basque@orange.fr

English : Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque

German : Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque

Italiano :

Espanol : Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque

L’événement Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque Saint-Palais a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Pays Basque