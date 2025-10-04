Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque Saint-Palais
Semaine KLIMA Sortie nature en ville avec le CPIE Pays Basque
Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
En ville et dans nos villages, la nature s’installe et évolue à nos côtés. Découvrons ces animaux et ces plantes parfaitement adaptés à l’environnement humain et urbain. Au départ de la médiathèque, à partir de 6 ans (bébés en poussettes ou porte bébés acceptés). Vêtements adaptés à prévoir. .
Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 cpie.pays.basque@orange.fr
