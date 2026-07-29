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AGENDA · Vieux-Boucau-les-Bains

Semaine Landaise / Initiation à la pelote basque Fronton Vieux-Boucau-les-Bains

vendredi 21 août 2026 · Fronton · Vieux-Boucau-les-Bains

Semaine Landaise / Initiation à la pelote basque Fronton Vieux-Boucau-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Fronton
Adresse
Avenue de la Liberté
Ville
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Département
Landes
Tarif

Vieux-Boucau-les-Bains

Semaine Landaise / Initiation à la pelote basque

Fronton Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Initiation pelote (main nue pala chistera)
Inscription sur helloasso
4 sessions 9h / 10h / 11h / 12h
Initiation pelote (main nue pala chistera)
Inscription sur helloasso
4 sessions 9h / 10h / 11h / 12h   .

Fronton Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Semaine Landaise / Initiation à la pelote basque

Introduction to Pelota (bare-handed, pala, chistera)
Register on Helloasso
4 sessions 9 a.m. / 10 a.m. / 11 a.m. / 12 p.m.

L’événement Semaine Landaise / Initiation à la pelote basque Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par OTI LAS

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