Semaine mission déchets – « Déchets et espèces invasives, quels risques pour notre biodiversité ? » Arès
mercredi 16 septembre 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Semaine mission déchets – « Déchets et espèces invasives, quels risques pour notre biodiversité ? »
Port Ostréïcole Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 12:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Une sortie nature commentée par Alexandre Bert, Guide naturaliste, sur la thématique : « Déchets et espèces invasives, quels risques pour notre biodiversité ? »
Cette sortie est l’occasion d’observer certaines espèces invasives sur le terrain et de discuter des impacts de la pollution et autres sur nos espèces locales.
Sortie gratuite, RDV au port ostréicole à l’entrée de la RNN, à 10h30. Inscription obligatoire par téléphone au 0672094413 .
Port Ostréïcole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13
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English : Semaine mission déchets – « Déchets et espèces invasives, quels risques pour notre biodiversité ? »
L’événement Semaine mission déchets – « Déchets et espèces invasives, quels risques pour notre biodiversité ? » Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès
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