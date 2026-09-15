Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat Domaine des Lugées Arès

Informations pratiques

Arès

Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat

Domaine des Lugées Allée du Domaine des Lugees Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:45:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

RDV au Domaine des lugées à 17h45 pour la diffusion du film Ecolanta à partir de 18h. Suivi d’un débat avec Etienne Grau (chercheur à l’université de Bordeaux et acteur du film) et Wings of the Ocean. Gratuit et sans inscription. .

Domaine des Lugées Allée du Domaine des Lugees Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13

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English : Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat

L’événement Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès