Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat Domaine des Lugées Arès
vendredi 18 septembre 2026 · Domaine des Lugées · Arès
Informations pratiques
Arès
Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat
Domaine des Lugées Allée du Domaine des Lugees Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:45:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
RDV au Domaine des lugées à 17h45 pour la diffusion du film Ecolanta à partir de 18h. Suivi d’un débat avec Etienne Grau (chercheur à l’université de Bordeaux et acteur du film) et Wings of the Ocean. Gratuit et sans inscription. .
Domaine des Lugées Allée du Domaine des Lugees Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13
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English : Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat
L’événement Semaine mission déchets – Diffusion du film Ecolanta et débat Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès
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