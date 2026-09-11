Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins Square des Grands Principes Républicains Arès

Informations pratiques

Arès

Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins

Square des Grands Principes Républicains 3 Avenue le Goéland Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Ramassage de déchets au Port ostréicole et chemin des lapins de 9h30 à 12h RDV Square des grands principes républicains, 3 Av. le Goéland, 33740 Arès

Venez si possible avec des gants de jardins et des bottes, nous fournirons des sacs poubelles pour récupérer et trier les déchets sur place. .

Square des Grands Principes Républicains 3 Avenue le Goéland Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13

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English : Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins

L’événement Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès