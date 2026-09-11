Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins Square des Grands Principes Républicains Arès
jeudi 17 septembre 2026 · Square des Grands Principes Républicains · Arès
Informations pratiques
Arès
Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins
Square des Grands Principes Républicains 3 Avenue le Goéland Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Ramassage de déchets au Port ostréicole et chemin des lapins de 9h30 à 12h RDV Square des grands principes républicains, 3 Av. le Goéland, 33740 Arès
Venez si possible avec des gants de jardins et des bottes, nous fournirons des sacs poubelles pour récupérer et trier les déchets sur place. .
Square des Grands Principes Républicains 3 Avenue le Goéland Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13
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English : Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins
L’événement Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès
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