Semaine mondiale de l’allaitement Maison de la famille Saint-Malo

Maison de la famille 1 Place Anne de Bretagne Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-18

2025-10-11

Dans le cadre de son programme sur les 1000 premiers jours de l’enfant, la Ville de Saint-Malo participe à la Semaine mondiale de l’allaitement du 11 au 18 octobre.

Au programme ateliers, soirées d’échanges, visites et consultations autour de l’arrivée de bébé sont proposés gratuitement.

Sur inscription auprès de la Maison de la Famille 02 23 18 58 00

Cette semaine d’activités est proposée avec la PMI et le Groupement hospitalier Rance Émeraude. .

Maison de la famille 1 Place Anne de Bretagne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 58 00

