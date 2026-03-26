Semaine multi-sports Tocane-Saint-Apre
Semaine multi-sports Tocane-Saint-Apre mardi 7 avril 2026.
Semaine multi-sports
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-07
Semaine multi-sports
Jours de découvertes multi activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Groupes par tranches d’âge, découvertes d’activités de pleine nature, sports collectifs, sports individuels
Inscription et paiement en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=240354
Semaine multi-sports
Jours de découvertes multi activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Groupes par tranches d’âge, découvertes d’activités de pleine nature (escalade, tir à l’arc, randonnée etc…), sports collectifs (basket, foot, hand, etc…), sports individuels (escrime, boxe, pétanque etc…) et sports pour les plus petit (tennis, draisienne etc…)
Inscription et paiement obligatoire en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=240354 .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60
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English : Semaine multi-sports
Multi-sports week
Multi-activity discovery days for children aged 3 to 12. Groups by age, discovery of outdoor activities, team sports, individual sports, etc
Online registration and payment: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=240354
L’événement Semaine multi-sports Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne
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