Semaine multi-sports

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Semaine multi-sports

Jours de découvertes multi activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Groupes par tranches d’âge, découvertes d’activités de pleine nature, sports collectifs, sports individuels

Inscription et paiement en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=240354

Semaine multi-sports

Jours de découvertes multi activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Groupes par tranches d’âge, découvertes d’activités de pleine nature (escalade, tir à l’arc, randonnée etc…), sports collectifs (basket, foot, hand, etc…), sports individuels (escrime, boxe, pétanque etc…) et sports pour les plus petit (tennis, draisienne etc…)

Inscription et paiement obligatoire en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=240354 .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60

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English : Semaine multi-sports

Multi-sports week

Multi-activity discovery days for children aged 3 to 12. Groups by age, discovery of outdoor activities, team sports, individual sports, etc

Online registration and payment: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=240354

L’événement Semaine multi-sports Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne