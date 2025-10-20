Semaine multisports à Airvault Airvault

Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

Le Service des Sports de la ville organise une semaine multisports du 20 au 24 octobre. Les jeunes de 6 à 12 ans pourront découvrir gratuitement des activités sportives diverses tennis de table, judo, journée pêche, gymnastique, pétanque, foot en salle, athlétisme, tennis… Le programme est disponible dans les images et en mairie d’Airvault. Informations pour vous inscrire, merci d’appeler l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 05 49 64 70 13. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13 sport@airvault.fr

