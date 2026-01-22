Semaine multisports à Airvault Airvault

Semaine multisports à Airvault

Le Service des Sports de la ville organise une semaine multisports du 9 au 13 février. Les jeunes de 6 à 12 ans pourront découvrir gratuitement des activités sportives diverses tir à l’arc, biathlon, escrime, tchoukball ultimate, hockey, chase tag, sarbacane fléchettes, goalball cécifoot, badminton… Le programme est disponible dans les images et en mairie d’Airvault. Informations pour vous inscrire, merci d’appeler l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 05 49 64 70 13. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13 sport@airvault.fr

