Semaine multisports à Airvault Airvault
Semaine multisports à Airvault Airvault lundi 13 avril 2026.
Semaine multisports à Airvault
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Le Service des Sports de la ville organise une semaine multisports du 13 au 17 avril. Les jeunes de 6 à 12 ans pourront découvrir gratuitement des activités sportives diverses tir à l’arc, biathlon, chase tag, course d’orientation, baseball thèque, golf, pêche, balle aux prisonniers… Le programme est disponible dans les images et en mairie d’Airvault. Informations pour vous inscrire, merci d’appeler l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 05 49 64 70 13. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13 sport@airvault.fr
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English : Semaine multisports à Airvault
L’événement Semaine multisports à Airvault Airvault a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Airvaudais Val du Thouet
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