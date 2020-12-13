Semaine musicale de Noël Place de Verdun/place de la Marne Pornic

Semaine musicale de Noël

Place de Verdun/place de la Marne Ecole municipale de musique/salle Belle-Ile Pornic Loire-Atlantique

L’École municipale de musique de Pornic organise une semaine musicale exceptionnelle de Pornic.

Une semaine musicale exceptionnelle pour célébrer Noël, à travers une série de concerts et d’auditions gratuits et ouverts à tous.

Au cœur de cette dynamique, ce rendez-vous annuel de fin d’année s’inscrit pleinement dans le projet pédagogique de l’École de musique encourager l’autonomie des élèves et leur offrir un espace d’expression artistique, tout en permettant de mettre en valeur leur travail réalisé durant le trimestre et d’illustrer la richesse et la diversité des enseignements proposés.

Au fil de ces cinq soirées, le public pourra découvrir un large éventail de styles musicaux jazz, folk, musiques traditionnelles, répertoire classique, chorales, ensembles à vents et orchestres d’élèves.

Au programme de ces 3 jours:

Samedi 13 décembre 20h

Soirée “Jazz et Folk, sur les rives du Mississippi”

Une soirée d’ouverture placée sous le signe de l’énergie collective, mêlant standards jazz, arrangement folk et morceaux traditionnels. Un petit voyage en musique sur les rives du Mississipi et du bayou louisianais !

Avec le Big Band, l’atelier d’improvisation et la classe de chant.

Professeurs Ettore Giusti, Céline Bombled, Sébastien Simond



Mardi 16 décembre 18h30

Audition des classes d’accordéon, piano et improvisation

Un programme varié mettant en avant expressivité et maîtrise instrumentale des jeunes.



Professeurs Ettore Giusti, Céline Bombled, Sébastien Simond

Mercredi 17 décembre 18h30

Un moment fort de la semaine réunissant musiques traditionnelles, orchestre et ensemble à vents.

Avec la classe d’accordéon, les ateliers trad, l’orchestre 1 et un ensemble de saxophones.

Professeurs Irina Chapron, Ettore Giusti, Gurvan Dreano, Olivia Billard, Slava Kazykin

Jeudi 18 décembre 18h30

Les chorales et les pianistes présentent un répertoire de Noël et des œuvres contemporaines.

Professeurs Pascale Brussatis, Sébastien Simond

