Semaine Naitonale Petite Enfance Atelier psychomotricité Micro-crèche de Mesvres Les Loupiots Mesvres

Semaine Naitonale Petite Enfance Atelier psychomotricité

Micro-crèche de Mesvres Les Loupiots 4 Rue Madame de Sévigné Mesvres Saône-et-Loire

Début : 2026-03-17 09:30:00

fin : 2026-03-17 10:30:00

2026-03-17

Atelier de psychomotricité pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Atelier animé par Auriane Boucheron, psychomotricienne à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle du Val d’Arroux. .

Micro-crèche de Mesvres Les Loupiots 4 Rue Madame de Sévigné Mesvres 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 50 78 peggy.crochet@grandautunoismorvan.fr

