Semaine National de la Petite Enfance Médiathèque Louverné

Semaine National de la Petite Enfance

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Sur le thème de cette 13ème édition, Des équilibres , le Relais Petite Enfance (RPE), la Crèche, la Médiathèque et le Jardin d’Eden vous proposent une matinée à la Médiathèque ouvert à tous.

Nous vous invitions à participer à l’événement avec des chaussettes dépareillées. .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the theme of this 13th edition, Des équilibres , the Relais Petite Enfance (RPE), the Crèche, the Médiathèque and the Jardin d’Eden invite you to a morning at the Médiathèque, open to all.

L’événement Semaine National de la Petite Enfance Louverné a été mis à jour le 2026-02-23 par LAVAL TOURISME