Semaine nationale de la petite enfance 2026 Des équilibres Hôtel de Ville La Baule-Escoublac

Semaine nationale de la petite enfance 2026 Des équilibres
Hôtel de Ville 7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-03-16 09:30:00
fin : 2026-03-19 10:00:00
2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-21
La Semaine Nationale a pour objectif de réunir le trio enfantparents et professionnels autour de propositions pédagogiques pour les enfants à partir de 3 mois. Elle permet également d’éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie et de les encourager dans leur rôle.
Des ateliers sont organisés gratuitement dans tous les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches familiales, multiaccueils), dans tous les relais petite enfance, chez les assistantes maternelles.
Des outils, du matériel pédagogique et des conseils sont mis gratuitement à disposition des lieux participants.
La thématique retenue en 2026 est Des équilibres . Ce thème permet à l’enfant, d’expérimenter le monde à son rythme. Chaque mouvement est une quête d’équilibre.
Lundi 16 mars
Atelier découverte des livres (0/4 ans), Animé par l’association mille-feuilles
Salle des Floralies, Place des Salines
10h à 11h30
Mardi 17 mars
Parcours sensoriel (0/4 ans) “Viens partager mon atelier !”
Salle des Floralies, Place des Salines
9h30 à 11h30
Mercredi 18 mars
Sophrologie ludique, Animé par Nadège Aube
Périscolaire les Pléiades, Chemin des Mules
15h30, 16h30, 17h30
Jeudi 19 mars
Mon petit cirque ludique (0/4 ans), Animé par Zoé Micha
Salle Jean Gaillardon, Place des Salines
9h30 et 10h30
Groupe scolaire les Pléiades Dany Lamy, 5 Avenue des Ajoncs
16h
Samedi 21 mars
Spectacle Le bal des p’tits pieds. Animé par la Compagnie “Qui de l’oeuf ou la poule?”
Salle Jean Gaillardon, Place des Salines
10h à 11h
Sur réservation au CCAS au 02 51 75 75 30 ou
par mail petite.enfance@mairie-labaule.fr .
Hôtel de Ville 7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr
