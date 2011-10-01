Semaine nationale de la petite enfance 2026 Des équilibres Hôtel de Ville La Baule-Escoublac

Semaine nationale de la petite enfance 2026 Des équilibres

La Semaine Nationale a pour objectif de réunir le trio enfantparents et professionnels autour de propositions pédagogiques pour les enfants à partir de 3 mois. Elle permet également d’éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie et de les encourager dans leur rôle.

Des ateliers sont organisés gratuitement dans tous les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches familiales, multiaccueils), dans tous les relais petite enfance, chez les assistantes maternelles.

Des outils, du matériel pédagogique et des conseils sont mis gratuitement à disposition des lieux participants.

La thématique retenue en 2026 est Des équilibres . Ce thème permet à l’enfant, d’expérimenter le monde à son rythme. Chaque mouvement est une quête d’équilibre.

Lundi 16 mars

Atelier découverte des livres (0/4 ans), Animé par l’association mille-feuilles

Salle des Floralies, Place des Salines

10h à 11h30

Mardi 17 mars

Parcours sensoriel (0/4 ans) “Viens partager mon atelier !”

Salle des Floralies, Place des Salines

9h30 à 11h30

Mercredi 18 mars

Sophrologie ludique, Animé par Nadège Aube

Périscolaire les Pléiades, Chemin des Mules

15h30, 16h30, 17h30

Jeudi 19 mars

Mon petit cirque ludique (0/4 ans), Animé par Zoé Micha

Salle Jean Gaillardon, Place des Salines

9h30 et 10h30

Groupe scolaire les Pléiades Dany Lamy, 5 Avenue des Ajoncs

16h

Samedi 21 mars

Spectacle Le bal des p’tits pieds. Animé par la Compagnie “Qui de l’oeuf ou la poule?”

Salle Jean Gaillardon, Place des Salines

10h à 11h

Sur réservation au CCAS au 02 51 75 75 30 ou

par mail petite.enfance@mairie-labaule.fr .

Hôtel de Ville 7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr

