Semaine Nationale de la Petite Enfance Asnières-sur-Vègre

Asnières-sur-Vègre

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Atelier Fabrique ton blason pour les tout-petits.

Découvre les blasons des chevaliers d’antan, choisis tes couleurs et tes symboles pour fabriquer un blason à ton image, comme au temps du Moyen Âge.

Adapté aux 3-6 ans avec leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

+33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

Make your coat of arms workshop for toddlers.

