Semaine Nationale de la Petite Enfance Asnières-sur-Vègre
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Atelier Fabrique ton blason pour les tout-petits.
Découvre les blasons des chevaliers d’antan, choisis tes couleurs et tes symboles pour fabriquer un blason à ton image, comme au temps du Moyen Âge.
Adapté aux 3-6 ans avec leurs accompagnateurs.
Sur réservation. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
Make your coat of arms workshop for toddlers.
