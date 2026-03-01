Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier des équilibres Pleurtuit
Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier des équilibres
5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-13 12:30:00
2026-03-13
Comme chaque année, nos ludothécaires vous proposent de participer à un atelier dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.
Pour les 0-4 ans.
Animation libre et gratuite (ateliers de 45 min).
Nombre de places limité à réserver sur Ludik.fr .
5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32
