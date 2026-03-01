Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier des équilibres Pleurtuit

Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier des équilibres

5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-20 12:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Comme chaque année, nos ludothécaires vous proposent de participer à un atelier dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.

Pour les 0-4 ans.

Animation libre et gratuite (ateliers de 45 min).

Nombre de places limité à réserver sur Ludik.fr .

5 Rue du Bois Thomelin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

