Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier parents-enfants de 0 à 6 ans des équilibres Relais Petite Enfance Oloron-Sainte-Marie

Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier parents-enfants de 0 à 6 ans des équilibres

Relais Petite Enfance 26 Rue Jean Moulin Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Du 14 au 21 mars, la Semaine Nationale de la Petite Enfance met à l’honneur la thématique Des équilibres . A cette occasion, le Relais Petite Enfance d’Oloron organise ce jour un atelier parents-enfants de 0 à 6 ans. Un moment privilégié pour partager un temps de jeu, favoriser la confiance en soi et renforcer le lien parent-enfant autour de la découverte et de l’exploration. .

Relais Petite Enfance 26 Rue Jean Moulin Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 38 39 rpe@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier parents-enfants de 0 à 6 ans des équilibres

L’événement Semaine Nationale de la Petite Enfance Atelier parents-enfants de 0 à 6 ans des équilibres Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn