Semaine Nationale de la Petite Enfance Balade Sophro LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Semaine Nationale de la Petite Enfance Balade Sophro

LONGNY AU PERCHE Ecole de la Jambée Longny les Villages Orne

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-20 11:00:00

2026-03-20

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui aura lieu du 14 au 21 mars 2026, le Relais Petite Enfance, en collaboration avec divers partenaires du territoire, vous propose une balade sophrologique avec la sophrologue Stéphanie Renard. .

LONGNY AU PERCHE Ecole de la Jambée Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73

English : Semaine Nationale de la Petite Enfance Balade Sophro

