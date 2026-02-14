Semaine Nationale de la Petite Enfance, Cambrai, Cambrai

Semaine Nationale de la Petite Enfance 14 – 21 mars Cambrai Nord

Du 14 au 21 mars 2026

Agglomération de Cambrai

Au programme : cette année le thème est « Des équilibres, un thème qui tient debout ! »

– L’équilibre des corps : apprendre à marcher, grimper, tomber… et se relever ;

– L’équilibre des relations : trouver sa place entre adultes et enfants ;

– L’équilibre des émotions : entre rires, colères et surprises, apprendre à reconnaître et apprivoiser ses ressentis.

Crèche, médiathèque, centre médico-social, assistante maternelle…. C’est l’occasion rêvée pour mettre en lumière vos pratiques professionnelles en ouvrant les portes d’un univers où les enfants s’éveillent et s’émerveillent tout en tissant des liens forts avec les familles.

Spectacles, ateliers créatifs, parcours d’équilibre… laissez cours à votre imagination.

