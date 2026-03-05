Semaine Nationale de la Petite Enfance Conférence Les émotions du tout-petit Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Semaine Nationale de la Petite Enfance Conférence Les émotions du tout-petit

Du 14 au 21 mars, la Semaine Nationale de la Petite Enfance met à l’honneur la thématique Des équilibres . A cette occasion, le Relais Petite Enfance d’Oloron organise ce jour une conférence Les émotions du tout-petit , animée par Aurore Dupuy, éducatrice de jeunes enfants, formatrice et conférencière. Ouverte aux parents comme aux professionnel.les de la petite enfance, cette conférence proposera des repères simples et des pistes concrètes pour mieux comprendre et accompagner les émotions du jeune enfant que sont les émotions et comment fonctionnent-elles ? Pourquoi certains enfants semblent-ils plus débordés par leurs émotions ? Qu’est-ce que cela exprime réellement ? Comment accueillir et accompagner ces émotions ? .

