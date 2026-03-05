Semaine Nationale de la Petite Enfance dans les bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Semaine Nationale de la Petite Enfance dans les bibliothèques de Marseille

Du 14/03 au 22/03/2026. Réseau des bibliothèques de la Ville de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-22

2026-03-14

La Ville de Marseille propose dans le cadre de La Semaine Nationale de la Petite Enfance, un programme d’activités à destination des tout-petits et de leurs parents dans ses bibliothèques.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.



Chaque année, le trio se réunit autour d’une thématique et forme un projet pédagogique qui vise à resserrer les liens et la confiance.



Avec l’implication des collectivités territoriales, l’association Agir pour la petite enfance et la parentalité, devient quatuor pour faire rayonner toujours plus intensément les enjeux de la petite enfance. Un moment empreint d’humanité, de partage et d’émotion souvent.



La Ville de Marseille propose à cette occasion un programme d’activités à destination des tout-petits et de leurs parents dans ses bibliothèques.



Au programme



► Bibliothèque de l’Alcazar



• Kamishibaï

Samedi 21 mars à 10h00

TOC TOC TOC Ouvre-toi ! C’est tous ensemble que nous ouvrirons le butaï pour découvrir 3 petites histoires ainsi qu’un petit jeu-comptine participatif ! Des petites histoires pour les yeux et les oreilles !

Salle du conte

Lectures sur inscription De 0 à 3 ans

En collaboration avec Kamishibaï et petites histoires



• Initiation au fusain

Mercredi 11 mars à 09h45

Initiation à la fabrication du charbon à dessin (communément appelé fusain) puis dessin avec cet outil si particulier. L’atelier sera aussi agrémenté de petits jeux et discussions autour des troupeaux… de moutons !

Salle du conte

Atelier sur inscription De 3 à 6 ans

Animé par Sarah et Charlotte Cheveau



• Lecture performée des livres de Sarah Cheveau

Samedi 14 mars à 11h00

Lecture performée des livres de Sarah Cheveau par elle-même et sa sœur, Charlotte Cheveau, comédienne. La lecture-performance se terminera par une esquisse de leur travail de résidence avec le livre Troupeau en version XXL.

Salle du conte sur inscription De 3 à 6 ans

Animé par Sarah et Charlotte Cheveau



► Bibliothèque du Panier



• Éveil musical

Mercredi 4 mars à 9h45

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

Atelier sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par A petits sons





► Bibliothèque Saint-André



• Éveil musical pour petites oreilles

Mercredi 4 mars à 10h00 et 11h00

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter et danser avec nous !

Atelier sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par A petits sons



• Eveil sensoriel

Mercredi 18 mars à 10h15

Un moment de partage avec les tout-petits pour mettre leurs sens en éveil. Jusqu’à 3 ans.

Salle du 3ème

sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par les bibliothécaires





► Bibliothèque des Cinq-Avenues



• Atelier signes avec bébé

Vendredi 6 mars à 10h00

Pour tisser un lien privilégié entre l’enfant et ses proches, venez-vous initier à la langue des signes adapté aux bébés et jeunes enfants. Une nouvelle manière de communiquer dès le plus jeune âge à la portée de toustes !

Atelier sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par Anne-Sophie Pause de Maman à Temps Plein



• Éveil musical

Vendredi 13 mars à 10h00

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

Atelier sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par à petits sons



► Médiathèque Salim-Hatubou



• Éveil musical

Mercredi 11 mars à 10h00

Musique et comptines pour petites oreilles. Un moment à partager en famille.

Atelier sur inscription De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans

Animé par À Petits Sons



• La marmite à histoires

samedi 21 mars à 10h30

Il était une fois, il était mille fois, une marmite pour les gloutons remplie d’histoires et de chansons !

Sur inscription De 0 à 3 ans.

Animé par les bibliothécaires



► Médiathèque Bonneveine



• Eveil musical pour petites oreilles

Vendredi 13 mars à 15h00

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. En collaboration avec A Petits Sons. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Inscription sur place ou au 04 13 94 82 10.

Jeunesse 1er étage sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par A Petits Sons



► Bibliothèque de La Grognarde



• Éveil musical

Samedi 14 mars à 10h15

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous ! De 6 mois à 3 ans sur inscription à partir du 14 février.

Concert sur inscription De 0 à 3 ans

Animé par À petit son .

Réseau des bibliothèques de la Ville de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of La Semaine Nationale de la Petite Enfance, the City of Marseille is offering a program of activities for toddlers and their parents in its libraries.

