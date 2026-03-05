Semaine Nationale de la Petite Enfance en Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour

Semaine Nationale de la Petite Enfance en Pays Grenadois

Le Relais Petite Enfance du Pays Grenadois participe effectivement à la 13ᵉ̀ᵐᵉ édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance (SNPE).

Où ? À la Maison de l’Enfance | 270, avenue de Villeneuve à Grenade-sur-l’Adour

Thème 2026 Des équilibres

La SNPE qu’est ce que c’est ?

Un temps fort pour valoriser le quotidien des assistant.e.s maternel.le.s

Une occasion de mettre en lumière les enfants et leurs explorations

Un cadre inspirant pour imaginer, créer, tester, jouer, s’émerveiller…

Un moment pour renforcer le lien avec les familles

Au programme des ateliers parentalité, des activités d’éveil, des rencontres artistiques et un repas partagé !

Attention places limitées et inscription obligatoire pour chacune des animations proposées. Animations gratuites. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 16 39

