Semaine Nationale de la Petite Enfance Journée de Clôture

11 Rue Jacques Rimbault Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Une journée festive pour les 0 à 5 ans autour du jeu, de l’équilibre et de la découverte en famille.

À l’occasion de la clôture de la Semaine nationale de la petite enfance, une journée d’animations est proposée aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs familles à l’Hôtel de Ville de Bourges. En accès libre, différents espaces invitent à explorer l’équilibre sous toutes ses formes jeux moteurs, expériences sensorielles, constructions, jeux de société ou encore coin lecture pour les tout-petits. Des temps d’animation comme les tapis de lecture ponctuent la journée. Un espace dédié aux parents permet également d’échanger avec des professionnels de la petite enfance. Gratuit sans inscription. .

11 Rue Jacques Rimbault Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

A festive day of play, balance and discovery for families aged 0 to 5.

L’événement Semaine Nationale de la Petite Enfance Journée de Clôture Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES