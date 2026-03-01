Semaine Nationale de la Petite Enfance Journée de Clôture Bourges
Semaine Nationale de la Petite Enfance Journée de Clôture Bourges samedi 28 mars 2026.
Semaine Nationale de la Petite Enfance Journée de Clôture
11 Rue Jacques Rimbault Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Une journée festive pour les 0 à 5 ans autour du jeu, de l’équilibre et de la découverte en famille.
À l’occasion de la clôture de la Semaine nationale de la petite enfance, une journée d’animations est proposée aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs familles à l’Hôtel de Ville de Bourges. En accès libre, différents espaces invitent à explorer l’équilibre sous toutes ses formes jeux moteurs, expériences sensorielles, constructions, jeux de société ou encore coin lecture pour les tout-petits. Des temps d’animation comme les tapis de lecture ponctuent la journée. Un espace dédié aux parents permet également d’échanger avec des professionnels de la petite enfance. Gratuit sans inscription. .
11 Rue Jacques Rimbault Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
A festive day of play, balance and discovery for families aged 0 to 5.
L’événement Semaine Nationale de la Petite Enfance Journée de Clôture Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES