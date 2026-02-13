Semaine Nationale de la Petite Enfance Longny les Villages

Semaine Nationale de la Petite Enfance

LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Début : 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui aura lieu du 14 au 21 mars 2026, le Relais Petite Enfance, en collaboration avec divers partenaires du territoire, met en place des activités destinés aux 0/3 ans.

L’atelier sophrologie du mercredi est destiné aux adultes et professionnels avec une garde possible pour les enfants des participants. .

LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73

