Semaine Nationale de la Petite Enfance Marseille 1er Arrondissement

Semaine Nationale de la Petite Enfance

Du 14/03 au 22/03/2026. Musées de Marseille Réseau des bibliothèques Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-22

2026-03-14

La Ville de Marseille propose dans le cadre de La Semaine Nationale de la Petite Enfance, un programme d’activités à destination des tout-petits et de leurs parents dans ses musées et bibliothèques.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.



Chaque année, le trio se réunit autour d’une thématique et forme un projet pédagogique qui vise à resserrer les liens et la confiance.



Avec l’implication des collectivités territoriales, l’association Agir pour la petite enfance et la parentalité, devient quatuor pour faire rayonner toujours plus intensément les enjeux de la petite enfance. Un moment empreint d’humanité, de partage et d’émotion souvent.



La Ville de Marseille propose à cette occasion un programme d’activités à destination des tout-petits et de leurs parents dans ses musées et bibliothèques.



Au programme Éveil sensoriel, manipulations, jeux, lectures, ateliers …



Toutes les infos sur



► bmvr.marseille.fr

► musees.marseille.fr .

Musées de Marseille Réseau des bibliothèques Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

As part of La Semaine Nationale de la Petite Enfance, the City of Marseille is offering a program of activities for toddlers and their parents in its museums and libraries.

