Semaine nationale de la petite enfance Mucem Marseille 2e Arrondissement

Semaine nationale de la petite enfance

Du 14/03 au 22/03/2026 tous les jours. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-14

La Semaine Nationale de la Petite Enfance est une invitation à l’éveil culturel et artistique des plus petits. En écho à l’exposition Bonnes Mères présentée à partir du mois de mars, le Mucem propose aux plus petits des spectacles qui racontent le lien parent-enfant, en explorant la maternité autrement.



Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

The Semaine nationale de la petite enfance is an invitation to awaken the cultural and artistic talents of the very young.

