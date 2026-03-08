Semaine nationale de la petite enfance Mucem Marseille 2e Arrondissement
Du 14/03 au 22/03/2026 tous les jours. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
La Semaine nationale de la petite enfance est une invitation à l’éveil culturel et artistique des plus petits.Enfants
La Semaine Nationale de la Petite Enfance est une invitation à l’éveil culturel et artistique des plus petits. En écho à l’exposition Bonnes Mères présentée à partir du mois de mars, le Mucem propose aux plus petits des spectacles qui racontent le lien parent-enfant, en explorant la maternité autrement.
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org
The Semaine nationale de la petite enfance is an invitation to awaken the cultural and artistic talents of the very young.
