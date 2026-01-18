SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-21

2026-03-14

Thématique Les équilibres

L’équipe du Moulin en lien avec la Maison Pour Tous vous propose un programme varié pour rassembler parents, enfants et professionnel.le.s de la petite enfance autour d’actions culturelles et pédagogiques.

La majorité des actions de cette semaine nécessite une réservation. Merci de prendre contact avec nos équipes. .

Theme: Balancing

