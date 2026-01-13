Semaine nationale de la petite enfance Place du Général Leclerc Sainte-Menehould
Semaine nationale de la petite enfance Place du Général Leclerc Sainte-Menehould samedi 14 mars 2026.
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-14
Tout public
EVENEMENT NATIONAL Le thème de cette année est Des équilibres . L'occasion de venir découvrir tester les jeux de la ludothèque pour les tout-petits ! Une fresque sera installée en section jeunesse afin que les tout-petits puissent laisser libre cours à leur créativité ! .
+33 3 26 60 62 97
