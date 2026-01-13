Semaine nationale de la petite enfance Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Semaine nationale de la petite enfance

Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-14

Tout public

EVENEMENT NATIONAL Le thème de cette année est Des équilibres . L’occasion de venir découvrir tester les jeux de la ludothèque pour les tout-petits ! Une fresque sera installée en section jeunesse afin que les tout-petits puissent laisser libre cours à leur créativité ! .

Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine nationale de la petite enfance

L’événement Semaine nationale de la petite enfance Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne