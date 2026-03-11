Semaine Nationale de la Petite Enfance Sarlat-la-Canéda
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-18
2026-03-17 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-22
Semaine de la Petite Enfance à Sarlat Des équilibres
Du 17 au 22 mars 2026, le réseau des médiathèques propose un programme gratuit pour familles et pros.
Temps forts à la Médiathèque de Sarlat
– Mardi 17 (18h30) Conférence-débat Gendarmerie (prévention violences).
– Mercredi 18
10h30 Table ronde Lire et écrire dès la maternité .
15h30 Atelier conte parents/enfants.
18h30 Rencontre Émotions et limites (C. Rizzotti).
– Vendredi 20 Ateliers motricité et Bébés lecteurs sportifs (Sarlat et Ste-Nathalène).
– Samedi 21
10h30 Albums et sport (-4 ans).
10h-17h Animation ludique Sens dessus-dessous .
– Dimanche 22 (10h-13h) Courts métrages sur les 1000 premiers jours de l’enfant. .
Médiathèque Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr
