Semaine Nationale de la Petite Enfance Sarlat-la-Canéda

Semaine Nationale de la Petite Enfance

Médiathèque Sarlat-la-Canéda Dordogne

Semaine de la Petite Enfance à Sarlat Des équilibres

Du 17 au 22 mars 2026, le réseau des médiathèques propose un programme gratuit pour familles et pros.

Temps forts à la Médiathèque de Sarlat

– Mardi 17 (18h30) Conférence-débat Gendarmerie (prévention violences).

– Mercredi 18

10h30 Table ronde Lire et écrire dès la maternité .

15h30 Atelier conte parents/enfants.

18h30 Rencontre Émotions et limites (C. Rizzotti).

– Vendredi 20 Ateliers motricité et Bébés lecteurs sportifs (Sarlat et Ste-Nathalène).

– Samedi 21

10h30 Albums et sport (-4 ans).

10h-17h Animation ludique Sens dessus-dessous .

– Dimanche 22 (10h-13h) Courts métrages sur les 1000 premiers jours de l’enfant. .

Médiathèque Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

