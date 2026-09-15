Informations pratiques

Pontarlier

Semaine nationale du réemploi

Emmaus Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par comité des amis d’Emmaüs Pontarlier.

Emmaüs vivra au rythme du réemploi solidaire. Depuis 70 ans nous mettons en valeur des initiatives écologiques créatrices d’emploi. grâce à vos dons Emmaüs rallonge la vie de vos objets et celle de la planète. venez rencontrer ceux qui le font vivre, et les cré-acteurs solidaires. .

Emmaus Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 65 91 emmaus.pontarlier@wanadoo.fr

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English : Semaine nationale du réemploi

L’événement Semaine nationale du réemploi Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS