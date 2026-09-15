Semaine nationale du réemploi Pontarlier
samedi 3 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Semaine nationale du réemploi
Emmaus Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Organisé par comité des amis d’Emmaüs Pontarlier.
Emmaüs vivra au rythme du réemploi solidaire. Depuis 70 ans nous mettons en valeur des initiatives écologiques créatrices d’emploi. grâce à vos dons Emmaüs rallonge la vie de vos objets et celle de la planète. venez rencontrer ceux qui le font vivre, et les cré-acteurs solidaires. .
Emmaus Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 65 91 emmaus.pontarlier@wanadoo.fr
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English : Semaine nationale du réemploi
L’événement Semaine nationale du réemploi Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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