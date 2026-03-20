Semaine Nature ! Centre commercial Quartier Libre Lescar

Semaine Nature !

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-13

Une semaine d’animations autour de la nature, des fleurs et de la créativité !

15/4: Ateliers créatifs avec la Cueillette de l’Aragnon

A 10h confection de couronnes de fleurs

A 14h30 et 15h45 bouturages et petit jardinage

Pas d’inscriptions en amont.

18/4: la galerie de Quartier Libre se transforme en marché floral printanier.

• Fermes florales locales

• Fleuristes

• Artisans et créateurs inspirés par la nature et les fleurs. Bouquets, créations florales, objets artisanaux et idées déco végétales… venez flâner dans une ambiance printanière et rencontrer des passionnés du végétal.

A 15h: Atelier compostage Apprenez les bases du compostage lors d’un atelier dédié à la réduction des déchets et au jardinage naturel. Une animation accessible à tous pour découvrir des gestes simples et utiles au quotidien. .

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Semaine Nature !

L’événement Semaine Nature ! Lescar a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau