Semaine occitane La MéMo Monein

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Ce stage a pour but de travailler, par le spectre de la danse et celui de la musique, autour du Gibandrièrs de Sauveterre , un saut béarnais mentionné par plusieurs témoins du XIXe siècle, longtemps resté incomplet et peu interprété.
19h à 20h30 Stage de danse
20h30 à 21h30 stage de musique .
La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr
