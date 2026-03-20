Semaine Olympique de Voile Française (SOF) à Hyères Port Saint Pierre Hyères

Semaine Olympique de Voile Française (SOF) à Hyères

Port Saint Pierre Le Port Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-18

Depuis plus de 50 ans, l’élite de la voile olympique se donne rendez-vous fin avril à Hyères.

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Port Saint Pierre Le Port Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 29 46 61

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English : French Olympic Sailing Week (SOF) in Hyères harbor

For over 50 years, the elite of Olympic sailing have been meeting in Hyères at the end of April.

L’événement Semaine Olympique de Voile Française (SOF) à Hyères Hyères a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Provence Méditerranée