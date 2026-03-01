Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2026 : QJ s’engage ! QJ – Quartier Jeunes Paris

Du 21 au 28 mars, QJ se mobilise pour la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Au programme : des événements ouverts à tous pour échanger, comprendre et agir.

Action contre les discriminations en entreprise

Mercredi 26 mars de 13h30 – 17h30 On réunit salariés et jeunes pour agir concrètement contre les discriminations en entreprise. Parce que l’égalité, ça se construit aussi au bureau.

Atelier-débat : L’impact des discriminations sur la santé mentale

Mercredi 26 mars – 14h30 – 17h30 Stress, anxiété, dépression, perte de confiance… Les discriminations laissent des traces bien au-delà de l’instant. Il est temps d’en débattre, de partager des ressources et de construire des solutions ensemble.

Un atelier pour échanger, sans filtre et sans jugement.

Débats, ateliers, rencontres… Une semaine d’actions pour dire non au racisme et à l’antisémitisme, et construire ensemble une société plus juste.

Du samedi 21 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T00:59:59+01:00

Date(s) :

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

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