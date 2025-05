Semaine poétique à Mets Saisons – Mets Saisons Cahors, 12 mai 2025 07:00, Cahors.

Semaine poétique à Mets Saisons
Mets Saisons
64 place de la Libération
Cahors Lot

Mets Saisons accueille François Kokelaere.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire pour la soirée poétique.

Au programme toute la semaine

Menu et tartes poétiques

Clins d’œil poétiques

Exposition poétique

Recueil collector « Mes saisons poétiques »

Vendredi 16 mai à 18h00: Soirée poétique

Projection de la vidéo « Ton sur Ton » réalisée autour des œuvres du peintre Ton Van Meesche, avec des insertions poétiques et musique jouée en direct (30′).

« Juste un mot », digressions, fragments, aphorismes, calembredaines et autres galéjades poétiques (30′) suivi d’un pot (éthique)… .

English :

Mets Saisons welcomes François Kokelaere.

Seating is limited, so reservations are essential for this poetic evening.

German :

Mets Saisons heißt François Kokelaere willkommen.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung für den poetischen Abend erforderlich.

Italiano :

Mets Saisons dà il benvenuto a François Kokelaere.

I posti a sedere sono limitati, quindi è indispensabile prenotare per questa serata poetica.

Espanol :

Mets Saisons da la bienvenida a François Kokelaere.

El aforo es limitado, por lo que es imprescindible reservar para esta velada poética.

