Semaine portes ouvertes : découvrez la danse contemporaine à Bouguenais Salle Renaud Barrault Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-06 17:30 – 22:00

Gratuit : oui gratuit GRATUIT, SANS INSCRIPTIONVenez regarder ou tester nos cours Lundi 6 avril (salle Renaud Barrault) 17h30-19h00 : Contemporain ados (13-15 ans)19h00-20h30 : Contemporain Adultes (re)découverte20h30-22h : Contemporain Adultes Mardi 7 avril (salle Fougan de Mer) 17h30-19h00 : Contemporain enfants (9-11 ans)19h00-20h30 : Contemporain ados et jeunes adultes (16 et +)20h30-22h : Contemporain Adultes Mercredi 8 avril 15h00-16h30 : Contemporain ados (12-14 ans) au Studio Pylônes17h00-18h00 : Initiation classique enfant (7-11 ans) à la salle Fougan de Mer Samedi 11 avril (salle Renaud Barrault) 10h15-11h00 : Eveil (4-6 ans)11h00-12h00 : Contemporain enfants (7-8 ans)13h00-14h00 : Contemporain enfants (9-11 ans)14h15-15h30 : Renforcement techniques ados et adultes (12 et+) Adulte, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 65

???? Semaine de Portes Ouvertes chez Danse En Tous Sens! ????????Venez découvrir nos cours de danse, avec une approche unique sur le Sud Loire axée sur le bien-être et le vivre ensemble !Maeva Truchot, notre professeur diplômée d’État, vous accueillera à partir du 6 au 11 avril. Il y en a pour tous les âges, de l’éveil aux cours adultes !C’est l’occasion idéale de venir nous rencontrer avant de penser aux inscriptions pour la prochaine saison.???? Dates : Du lundi 6 avril au samedi 11 avril 2026???? Lieu : plusieurs salles à Bouguenais???? Plus d’infos ici : linktr.ee/danseentoussensParticipation gratuite, sans inscription !N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous avons hâte de vous voir danser ! ?????

Salle Renaud Barrault Bouguenais 44340

https://linktr.ee/danseentoussens



Afficher la carte du lieu Salle Renaud Barrault et trouvez le meilleur itinéraire

