Semaine portes ouvertes du centre Paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

L’entrée est libre et sans inscription.

Venez découvrir l’activité qui vous passionnera dès janvier 2026 ! La semaine semaine portes ouvertes est le moment idéal pour tester librement nos ateliers.

Démonstration des élèves de Hip hop le mercredi à 17h

Concert des élèves de piano et violon le jeudi à 18h30

Démonstration des élèves de comédie musicale le vendredi à 18h

Du 15 au 20 décembre le CPA Jean-Michel Martial vous ouvre ses portes. Venez découvrir et tester nos activités

Du lundi 15 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit

Informations au 01 58 20 58 00 ou à cpajeanmichelmartial@actisce.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-15T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/