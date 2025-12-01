Semaine portes ouvertes du centre Paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Semaine portes ouvertes du centre Paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 15 décembre 2025.
L’entrée est libre et sans inscription.
Venez découvrir l’activité qui vous passionnera dès janvier 2026 ! La semaine semaine portes ouvertes est le moment idéal pour tester librement nos ateliers.
Démonstration des élèves de Hip hop le mercredi à 17h
Concert des élèves de piano et violon le jeudi à 18h30
Démonstration des élèves de comédie musicale le vendredi à 18h
Du 15 au 20 décembre le CPA Jean-Michel Martial vous ouvre ses portes. Venez découvrir et tester nos activités
Du lundi 15 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :
gratuit
Informations au 01 58 20 58 00 ou à cpajeanmichelmartial@actisce.org
Tout public.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/