Semaine pour la Paix – La Rochelle, 16 mai 2025

Charente-Maritime

Semaine pour la Paix La Rochelle

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-24

2025-05-16

La 22éme édition de la Semaine pour la Paix va se dérouler alors que la planète connaît une période préoccupante de son histoire.

Divers lieux de La Rochelle

La Rochelle 17000 Charente-Maritime

English:

The 22nd edition of Peace Week takes place at a worrying time in the planet’s history.

German:

Die 22. Ausgabe der Friedenswoche findet in einer Zeit statt, in der die Welt eine besorgniserregende Phase ihrer Geschichte durchläuft.

Italiano:

La 22ª edizione della Settimana della Pace si svolge in un momento preoccupante della storia del pianeta.

Espanol:

La 22ª edición de la Semana de la Paz se celebra en un momento preocupante de la historia del planeta.

