Semaine pour les alternatives aux pesticides Ciné-Débat Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Semaine pour les alternatives aux pesticides Ciné-Débat

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

2ème édition de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides dans le Perche, organisée par le collectif inter-associatif L’Air du Perche, Bien Vivre dans le Perche, Mortagne en Transition et Perche Avenir Environnement, ayant pour thème L’eau dans tous ses états .

Ciné-Débat Qui pollue notre eau du robinet ? Le film de Hugo Clément nous montre les petits arrangements pour dépolluer notre eau potable. En France, on découvre de plus en plus de polluants dans l’eau… et il devient de plus en plus cher de les traiter. La projection sera suivie d’un débat animé par un membre du Comité citoyen de la Sarthe.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

