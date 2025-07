Semaine Pro’Fil / L’insertion pro des masters Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) Rennes

Semaine Pro’Fil / L’insertion pro des masters Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) Rennes 20 – 24 octobre Ille-et-Vilaine

Inscriptions à partir du 19 septembre

Interdisciplinaire, rassemblant des professionnels de l’insertion et des ressources humaines issus du monde de l’entreprise, du consulting et de l’Université.

**DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025**

—————————-

### Composez votre semaine Pro’Fil à la carte

Pro’Fil part d’un constat simple, la nécessité de personnaliser les apports en lien avec l’insertion professionnelle. Les étudiants d’une même formation partagent les mêmes apprentissages, mais qu’en est-il de vos savoir-faire et savoir-être ?

Avec Pro’Fil, vous concevez votre semaine de formation en fonction de vos besoins et notamment :

* de votre niveau de formation : êtes-vous en première ou deuxième année de master ?

* de votre expérience : avez-vous déjà effectué un stage en entreprise ? ou travaillé pendant vos vacances ?

* de votre projet professionnel : vos outils de candidature sont-ils le reflet de ce projet ? Comment sont-ils perçus par un recruteur ?

**La Semaine Pro’Fil est une préparation au** [**Forum Pro’fil & Co**](https://forum-profil.univ-rennes.fr)**, le Stage & Job Day des masters qui se déroulera du 18 au 20 novembre 2025.**

### Votre calendrier Pro’Fil en 4 étapes

* Inscriptions : à partir du 19 septembre

* Semaine Pro’fil : du 20 au 24 octobre 2025

* Validation de votre module Pro’fil : Feuille d’attestation de présence

* Forum Pro’Fil & Co : du 18 au 20 novembre 2025

[> Sélectionnez vos 2 ateliers et 2 conférences sur notre site.](https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil)

### Photo CV : Faites réaliser votre portrait par un photographe pro !

Un photographe professionnel sera présent lors de la Semaine Pro’Fil, l’occasion de faire réaliser une photo de haute qualité pour votre CV ou vos réseaux sociaux !

Les places sont limitées, inscrivez-vous vite.

### Comment est organisée Pro’fil ?

La semaine Pro’fil est organisée par le Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) en partenariat avec les composantes de l’Université, nos entreprises partenaires et avec la participation de l’APEC. Afin de pouvoir accueillir les 2300 étudiants de master concernés, le SOIE recrute et/ou forme des consultants spécialisés pour chaque thématique.

La Semaine Pro’fil reçoit le soutien financier de la Fondation de l’Université de Rennes et de Rennes Métropole.

_200 professionnels sont mobilisés sur la Semaine Pro’fil afin d’assurer les créneaux de formation et d’échanger avec les étudiants ! Une opportunité unique, incluse dans votre cursus universitaire, pour préparer votre entrée sur le marché de l’emploi._

3

http://soie.univ-rennes.fr/ https://soie.univ-rennes.fr/semaine-profil

Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) 1 rue de la Borderie 35000 Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

soie@univ-rennes.fr +33 223233979