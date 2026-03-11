Semaine Rétrogaming au Centre Aqua

Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze

Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-13

La Communauté de Communes Ventadour-Égletons-Monédières vous donne rendez-vous au Centre Aquarécréatif du 13 au 19 avril pour une semaine 100% rétro gaming.

4 Bornes d’arcade et 2 flippers en libre accès.

Plus de 3000 jeux sur les bornes (et des jeux de société pour patienter entre vos parties !).

Tarifs de 3,5€ à 7€.

Horaires

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 10h-12h30 15h-20h

Mercredi 15h-20h

Samedi 10h-12h30

Dimanche 9h-12h30 15h-18h

Plus d’infos 05 55 93 93 90 ou par message sur la page @centreaquaCCVEM .

Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90

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English : Semaine Rétrogaming au Centre Aqua

L’événement Semaine Rétrogaming au Centre Aqua Égletons a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières