Semaine Rétrogaming au Centre Aqua Égletons
Semaine Rétrogaming au Centre Aqua Égletons lundi 13 avril 2026.
Semaine Rétrogaming au Centre Aqua
Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze
Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:30:00
Date(s) :
2026-04-13
La Communauté de Communes Ventadour-Égletons-Monédières vous donne rendez-vous au Centre Aquarécréatif du 13 au 19 avril pour une semaine 100% rétro gaming.
4 Bornes d’arcade et 2 flippers en libre accès.
Plus de 3000 jeux sur les bornes (et des jeux de société pour patienter entre vos parties !).
Tarifs de 3,5€ à 7€.
Horaires
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 10h-12h30 15h-20h
Mercredi 15h-20h
Samedi 10h-12h30
Dimanche 9h-12h30 15h-18h
Plus d’infos 05 55 93 93 90 ou par message sur la page @centreaquaCCVEM .
Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90
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English : Semaine Rétrogaming au Centre Aqua
L’événement Semaine Rétrogaming au Centre Aqua Égletons a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières