SEMAINE SAINTE LA SANCH A PERPINYÀ

Centre historique de Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-28

L’originalité de la Semaine sainte en Roussillon, et particulièrement à Perpignan, se situe dans le mode d’expression d’une ferveur à la fois intime et spectaculaire, mais aussi dans le rituel spécifique qui entoure la procession de la Sanch. Les tra…

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Centre historique de Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

The originality of Holy Week in Roussillon, and particularly in Perpignan, lies in the way it expresses a fervor that is both intimate and spectacular, but also in the specific ritual that surrounds the Sanch procession. The tra…

L’événement SEMAINE SAINTE LA SANCH A PERPINYÀ Perpignan a été mis à jour le 2026-03-18 par PERPIGNAN TOURISME