Semaine sans écrans à Falaise – Falaise, 11 mai 2025 07:00, Falaise.

Calvados

Semaine sans écrans à Falaise Ville de Falaise Falaise Calvados

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-05-11

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-11

Du 11 au 15 mai, découvrez un programme complet d’activités a faire en famille, pour débrancher des écrans et mieux se connecter

Activités sportives, visites, spectacles, ateliers et sorties en famille pour passer une semaine occupée sans écrans à Falaise.

Retrouver le programme complet en pdf.

Du 11 au 15 mai, découvrez un programme complet d’activités a faire en famille, pour débrancher des écrans et mieux se connecter

Activités sportives, visites, spectacles, ateliers et sorties en famille pour passer une semaine occupée sans écrans à Falaise.

Retrouver le programme complet en pdf. .

Ville de Falaise

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 41 services.educatifs@falaise.fr

English : Semaine sans écrans à Falaise

From May 11 to 15, discover a full program of family activities to unplug from screens and get better connected:

Sports activities, visits, shows, workshops and family outings for a busy, screen-free week in Falaise.

Find the full program in pdf.

German : Semaine sans écrans à Falaise

Entdecken Sie vom 11. bis 15. Mai ein komplettes Programm mit Aktivitäten für die ganze Familie, um den Bildschirm abzuschalten und sich besser zu vernetzen:

Sportliche Aktivitäten, Besichtigungen, Aufführungen, Workshops und Ausflüge für die ganze Familie, um eine arbeitsreiche Woche ohne Bildschirme in Falaise zu verbringen.

Das komplette Programm als PDF.

Italiano :

Dall’11 al 15 maggio, scoprite un programma completo di attività da svolgere in famiglia, per staccare la spina dagli schermi e connettersi meglio:

Attività sportive, visite, spettacoli, laboratori e uscite in famiglia per trascorrere una settimana intensa senza schermi a Falaise.

Trovate il programma completo in pdf.

Espanol :

Del 11 al 15 de mayo, descubra un completo programa de actividades para hacer en familia, desconectar de las pantallas y estar mejor conectados:

Actividades deportivas, visitas, espectáculos, talleres y salidas en familia para pasar una semana intensa sin pantallas en Falaise.

Consulte el programa completo en pdf.

L’événement Semaine sans écrans à Falaise Falaise a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Falaise Suisse Normande