Gratuit

Début : Samedi 2025-05-21 18:00:00

fin : 2025-05-23 20:30:00

2025-05-21

2025-05-23

2025-05-24

Dans le cadre de l'obtention du Label Tennis santé, le Tennis Club de Lèves vous invite à une semaine santé et bien-être du 21 au 24 mai.

Des ateliers gratuits et ouverts à tous (adhérent ou non!) sont proposés aux adultes au complexe sportif Michel Castaing souplesse, méditation, tennis forme, tennis santé… Informations & réservation obligatoire par SMS 06 13 13 96 09 .

12 Rue de Josaphat

Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 13 96 09

English :

As part of the Tennis Santé label, the Tennis Club de Lèves invites you to a health and well-being week from May 21 to 24.

German :

Im Rahmen der Verleihung des Labels Gesundheitstennis lädt der Tennis Club Lèves Sie vom 21. bis 24. Mai zu einer Gesundheits- und Wellnesswoche ein.

Italiano :

Nell'ambito dei suoi sforzi per ottenere il marchio Tennis santé, il Tennis Club de Lèves vi invita alla settimana della salute e del benessere dal 21 al 24 maggio.

Espanol :

En el marco de sus esfuerzos por obtener la etiqueta Tennis santé, el Club de Tenis de Lèves le invita a una semana de salud y bienestar del 21 al 24 de mayo.

